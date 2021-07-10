Парашютиста унесло в открытое море во время учений "Си бриз" (видео)

В рамках воздушной компоненты международных учений Sea Breeze-2021, во время парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный, произошел инцидент: резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от суши и он был вынужден приводниться посреди моря.

Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Поиски парашютиста были осложнены проливным дождем, северным ветром силой более 10 м/с и "волнующимся" до 3-4 баллов моря. Но морякам-пограничникам удалось найти парашютиста.