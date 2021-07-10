Парашютиста унесло в открытое море во время учений "Си бриз" (видео)

В рамках воздушной компоненты международных учений Sea Breeze-2021, во время парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный, произошел инцидент: резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от суши и он был вынужден приводниться посреди моря.
Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.
Поиски парашютиста были осложнены проливным дождем, северным ветром силой более 10 м/с и "волнующимся" до 3-4 баллов моря. Но морякам-пограничникам удалось найти парашютиста.
Через полчаса они прибыли в район поиска. Катер Морской охраны "Гриф" Измаильского отряда провел тщательное обследование района и, направленный наблюдателями с острова, обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.
Как сообщает Госпогранслужба, пострадавшего парашютиста подняли на борт катера, обогрели, и после приезда в пункт базирования, передали медикам.
Отетим, что в субботу учения Sea Breeze-2021 завершились: в Одессе состоялась церемония их закрытия.
"Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины", - рассказал Неижпапа.
Таким образом, проведение учений "Си Бриз - 2021" официально закончено. Начата подготовка к учениям «"Си Бриз - 2022".