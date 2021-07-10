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Парашютиста унесло в открытое море во время учений "Си бриз" (видео)

Парашютиста унесло в открытое море во время учений "Си бриз" (видео)
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В рамках воздушной компоненты международных учений Sea Breeze-2021, во время парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный, произошел инцидент: резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от суши и он был вынужден приводниться посреди моря.

Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Поиски парашютиста были осложнены проливным дождем, северным ветром силой более 10 м/с и "волнующимся" до 3-4 баллов моря. Но морякам-пограничникам удалось найти парашютиста. 

Через полчаса они прибыли в район поиска. Катер Морской охраны "Гриф" Измаильского отряда провел тщательное обследование района и, направленный наблюдателями с острова, обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Как сообщает Госпогранслужба, пострадавшего парашютиста подняли на борт катера, обогрели, и после приезда в пункт базирования, передали медикам. 

Отетим, что в субботу учения Sea Breeze-2021 завершились: в Одессе состоялась церемония их закрытия.

"Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", -  подвел итог прошедшим учениям командующий Военно-морских сил Вооруженныхсил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины", - рассказал Неижпапа.

Таким образом, проведение учений "Си Бриз - 2021" официально закончено. Начата подготовка к учениям «"Си Бриз - 2022".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на фоне военных учений Sea Breeze-2021 Россия подняла в небо военные самолеты. Как заявили в Минобороны РФ,  такие действия были предприняты в рамках "учений" с российской стороны на случай наличия кораблей "противника".
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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Море, Учения, Парашютист, Си Бриз 2021, Sea Breeze 2021.
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