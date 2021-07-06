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Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу (фото)

Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу (фото)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф
В береговой компоненте "Си Бриз - 2021", 6 июля, началась активная фаза обучения.

Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты на своей странице в Facebook.

Как уже известно, во время проведения обучений Sea Breeze-2021, Россия подняла в небо военные самолеты, которые пролетали именно над Черным морем, где и проходят сейчас обучения.

Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу

После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись с пункта базирования в районы сосредоточения. Подразделения получали немало вводных во время совершения марша. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населением.

Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу

Обучения проводятся таким образом, что они максимально приближены к боевым. Тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств РЭБ. Также, накануне, американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника с целью выявления баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения.

Почти как в реальном бою: учения Sea Breeze перешли в активную фазу

В береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, Вооруженных Сил Грузии, Вооруженных Сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины. Также в составе украинских подразделений является курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на юге во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Учения, Военные, Sea Breeze, Военно-морские учения.
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