"Мы возвращаем Крым домой - в Украину": слова Зеленского взбудоражили армию РФ

Президент Владимир Зеленский в рамках интервью телеканалу "Дом" для жителей оккупированных территорий и анонсов саммита "Крымская платформа" сделал несколько заявлений о временно оккупированном Россией полуострове. Главный посыл - то, что Крым всегда будет украинским, и никто не будет любить его больше, чем родной народ.

"Мы возвращаем Крым домой - в Украину", - заявил украинский гарант, говоря о приближающемся саммите "Крымской платформы", чем взволновал россиян.

Слова нашего гаранта не на шутку всполошили россиян и самопровозглашенных чиновников Крыма. Теперь же на заявление Зеленского ответил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он попробовал отшутиться на данную тему украинским анекдотом.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет. Так и с Крымом", - сказал Шойгу.

Российский генерал заявил, дескать, руководители Украины меняются, а Крым якобы будет территорией РФ.

Впрочем, уже через пару недель, 23 августа, в Киеве состоится саммит "Крымской платформы" с целью вернуть аннексированный Россией полуостров в состав Украины, и в нем примут участие 29 крупнейших стран. Причем, данный список, в котором США и страны Европы, не является окончательным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский дал интервью телеканалу "Дом", который создали для жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Политик говорил на русском языке о Крыме, который, по его словам, никогда не будет частью РФ, и объяснил почему.