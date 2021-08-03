"Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины (видео)

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом", который создали для жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Политик говорил на русском языке о Крыме, который, по его словам, никогда не будет частью РФ, и объяснил почему.

Анонс беседы с гарантом, которая скоро появится в сети, опубликовали на сайте телеканала.

Так, Зеленский называет оккупантов "гостями", которые никогда не будут любить Крым, как украинцы.

"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь расти. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что здесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - убежден Владимир Зеленский.

Ранее политик, говоря о предстоящем 23 августа саммите "Крымская платформа", заявил о том, что Украина возвращает Крым домой. Свое участие в саммите подтвердили уже 29 стран, в числе которых США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и другие. Однако этот список не является окончательным и до 23 августа его могут пополнить и другие государства.