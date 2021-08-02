Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"

В саммите "Крымской платформы", которая состоится уже 23 августа с целью вернуть аннексированный Россией Крым в состав Украины, примут участие 29 стран.

Об этом 2 августа заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой – в Украину", - сказал украинский гарант.

Согласно последней информации, свое участие в саммите подтвердили уже 29 стран, в числе которых США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и другие.

По словам Зеленского, этот список не является окончательным и до 23 августа его могут пополнить и другие государства.

Планируется, что представители стран-участниц подпишут совместную декларацию о намерениях насчет Крыма.

"Надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме. Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае, когда будет поднимать флаг Украины в Крыму", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" в авторском материале рассказывал, что не так с "Крымской платформой". Своим мнением с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.