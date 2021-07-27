Стало известно, кого Байден отправит в Украину решать вопросы по Крыму

Стало известно, кто представит США на первом саммите "Крымской платформы", который состоится в Украине 23 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на достоверные источники, а также нардеп Мустафа Джемилев в интервью для "Суспильне", Штаты будут представлены в лице министра транспорта Питера Буттиджеджа.

По словам Джемилева, Буттиджедж - весьма влиятельный человек, который получит статус спецпредставителя президента США Джо Байдена.

Впрочем, официального подтверждения от Белого дома насчет кандидатуры министра пока нет.

"Телеграф" сообщал, что "Крымская платформа" полноценно заработает, если инициативе помогут международные партнеры. В Офисе президента Украины планируют, что все участники саммита впоследствии будут оказывать разного рода поддержку - от финансовой до информационной. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу"рассказал заместитель главы Офиса президента (ОП) по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

Ранее мы также сообщали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не смогут посетить саммит Крымской платформы.