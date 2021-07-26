Первые лица США проигнорируют Крымскую платформу, из Вашингтона приедет лишь член правительства

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не смогут посетить саммит Крымской платформы.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"От нас будет член кабинета правительства США, первых лиц государства к сожалению, не будет", – сказал он.

По его словам, не так давно состоялось обсуждение крымского вопроса с лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, а также с замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, и народным депутатом фракции "Голос" Рустемом Умеровым.

Он отметил, что ситуация по Крыму является не только вопросом того, что будет происходить на саммите Крымской платформы.

"Это должен быть продолжительный процесс, так как это еще не окончание решения вопроса полуострова. Много людей в оккупированном Крыму считают себя украинскими гражданами, и мы совместными усилиями обязаны им помочь", – сказал Кент.

Джордж Кент также подчеркнул, что вопрос Крыма нужно решать на разных уровнях: международного сообщества, лидеров стран, экспертов и общества. Также он отметил, что обсуждение этого вопроса на саммите будет длиться не один день.

Ранее "Телеграф" побеседовал с лидером крымскотатарского национального движения, главой Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народным депутатом III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым.

Также мы писали о том, что в Офисе президента Украины планируют, что все участники саммита впоследствии будут оказывать разного рода поддержку - от финансовой до информационной