Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей

О "Крымской платформе" и попытках России ее остановить, о ядерном оружии в Крыму и водной проблеме оккупированного РФ полуострова "Телеграф" побеседовал с лидером крымскотатарского национального движения, главой Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народным депутатом III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым.

– Насколько эффективной может быть "Крымская платформа", презентовать которую намерены 23 августа? Кто может ее поддержать?

– Основная цель "Крымской платформы", как известно – поиск дипломатических, мирных путей деоккупации Крыма. По идее, должны присоединиться все 100 государств, которые 27 марта 2014 года на Генеральной ассамблее ООН проголосовали за резолюцию о непризнании легитимности путинского "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года и требование немедленного вывода российских войск с территории Крыма. Эту резолюцию, как и все последующие решения международных организаций, российская сторона продолжает тупо игнорировать, утверждая, что Крым – это территория Россия и никаких переговоров по этой теме вести не будет. Следовательно, речь должна идти о поиске рычагов, которые побудили бы Россию захотеть вести переговоры.

– А те, кто не поддержали резолюцию – смогут участвовать?

– Приглашения для участия в "Крымской платформе" нашим МИДом разосланы не только этим 100 странам, но также и другим, которые при принятии этих резолюций по каким-то причинам отсутствовали или воздержались при голосовании. Не будет отказано в участии в работе "платформы", пусть даже в качестве наблюдателей, и тем 11 странам (Северной Корее, РФ, Белоруссии, Армении, Зимбабве, Сирии, Венесуэле, Судану, Боливии, Кубе и Никарагуа), которые в 2014 году голосовали против той резолюции ООН.

– Как противостоять давлению РФ, которая фактически запугивает некоторые страны, чтобы они отказались от участия в "Крымской платформе"?

– Россия, действительно, оказывает мощное давление на многие страны, чтобы те отказались от участия в "Крымской платформе". Развернула против платформы мощную пропагандистскую кампанию, пускает в ход шантаж и угрозы. Всех, кто будет участвовать в работе платформы уже заранее объявила "посягающими на территориальную целостность России".

– Есть конкретные примеры таких угроз?

– Недавно МИД РФ выступил с угрозами против Турции в связи с тем, что там было много заявлений и публикаций в связи с годовщиной депортации крымских татар, о последствиях оккупации Крыма Россией в 2014 году, "Крымской платформе" и проблемах деоккупации. В заявлении МИД РФ, в частности, говорится, что если Турция и впредь будет занимать подобную позицию, то и России "придется обращать внимание" на этнические проблемы в самой Турции. Как будто Россия раньше не поддерживала сепаратистские и террористические группы и организации в Турции, не обеспечивала финансово, вооружением и разведданными курдскую террористическую организацию РКК, не открывала в Москве штаб этой организации, не посылала в Турцию убийц ГРУ для ликвидации неугодных России людей, а вот только теперь всё это начнет делать.

– И эти угрозы, по-вашему, могут сработать?

– Возможно, и, скорее всего, какие-то страны поддадутся шантажу и угрозам, какие-то страны не приедут, сославшись, например, на коронавирус и тому подобное. Недавно у нас в Меджлисе была встреча с главами парламентских комиссий по иностранным делам балтийских стран, где также обсуждали перспективы и уровень их участия в работе "Крымской платформы", их отношение к шантажу и угрозам России. Мне очень понравился ответ главы делегации от Латвии, который сказал: "У нас моральный компас еще не сломался. Наши страны будут участвовать на самом высшем уровне". У нас тоже основной расчет на страны, у которых "еще не сломался моральный компас". Надеемся, что таких стран будет много.

– Каковы шансы оккупантов решить водную проблему Крыма?

– Если имеется в виду обеспечить водой в объеме до оккупации Крыма в 2014 году, то можно сказать, что шансы нулевые. Ведь днепровская вода обеспечивала Крым на 85%. Российские проекты по бурению новых скважин, опреснению морской воды, фантастическое предложение Путина доставать пресную воду со дна Азовского моря и прочее, даже при их реализации, могут решить проблему лишь частично. Восстановить загубленное поливное сельское хозяйство точно не удастся. А безмерное выкачивание подземных вод будет лишь усугублять экологическую ситуацию.

– Может ли РФ решиться атаковать Украину с целью прорубить сухопутный коридор на Крым и пустить туда воду?

– Угроза вторжения на территорию Украины с целью захватить территорию от Крыма до Каховского водохранилища кажется реалистичной лишь теоретически. Попытка ее реализации повлечет для России колоссальные потери, не только материальные, но и людские. Ведь нынешняя Украина уже не та, что была в 2014 году. Сейчас у нее 250-тысячная армия, плюс около миллиона резервистов, в том числе – около 150 тысяч с боевым опытом. Есть более 600 комплексов залпового огня и так далее. Поэтому легкая прогулка до Каховки у россиян уж точно не получится. Я уже не говорю о вполне прогнозируемой реакции мирового сообщества, которая может стоить России очень многого. Впрочем, если учесть, что нынче у власти в России стоят люди, которые руководствуются не интересами своей страны, а какими-то средневековыми имперскими амбициями, то можно ожидать всякого. Поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.

– Достаточно ли поддерживает нас мировое сообщество в противодействии российской агрессии?

– Очевидно, что недостаточно, ибо если было бы достаточно, то оккупированные наши территории были бы давно освобождены, а агрессор понес соответствующую кару. Но уровень поддержки другими странами обычно бывает прямо пропорциональной тому, что делает для освобождения свой территории сама страна, чья территория находится под оккупацией. Кроме того, лидеры стран, как правило, руководствуются в первую очередь своими национальными интересами и мнениями своих избирателей, то есть – общественным мнением в своих странах. Общественное мнение же зависит в первую очередь от степени информированности людей.

– Может ли что-то в противостоянии с Россией измениться в связи со сменой власти в США?

– Изменения, произошедшие не так давно в руководстве США, я считаю весьма положительными для Украины и перспектив деоккупации Крыма. Ведь на смену президенту, для которого Путин был "добрый парень, с которым можно договориться", пришел человек очень трезвомыслящий, хорошо знающий Украину. И который дал Путину совершенно иную и очень объективную оценку.

– Насколько реалистична ядерная угроза из оккупированного россиянами Крыма? Где РФ может разместить (или уже разместила) такое оружие?

– О том, что почти сразу же после оккупации Крыма начались круглосуточные работы по восстановлению заброшенной и опустошенной после подписания нами Будапештского меморандума ядерной базы в урочище Кызылташ близ Феодосии, построенной еще в годы правления Сталина, а потом о поступлении туда нескольких ядерных боеголовок, я заявлял прессе еще 6 лет назад. Говорил об этом и в своих выступлениях в Европарламенте и ПАСЕ. При этом я опирался на два независимых друг от друга источника в Крыму и Москве. Выступая на сессии в ПАСЕ, говорил также о необходимости организовать проверку на месте. В случае подтверждения – это является грубым нарушением Россией подписанных ею соглашений. Наша разведка считает, что пока нет абсолютно точной информации о размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Такого же мнения, по меньшей мере, официально, придерживается и руководство НАТО. Поэтому и нет достаточно жесткой реакции. Говорят, в основном, только о видимой и невооруженным глазом чрезмерной милитаризации захваченного полуострова.

– Есть ли риск, что во время грядущих переговоров Байдена и Путина разменной монетой может стать украинский кейс в целом и оккупированные территории – в частности?

– Думаю, что это исключено. Тем более, что Джо Байден, по некоторым данным, перед встречей с Путиным предварительно собирается всё обговорить с президентом Украины.

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