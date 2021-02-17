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У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса

У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
10:12 Сегодня Телеграф

За 7 лет войны в высшем военно-политическом руководстве Украины так и не сложилось единое понимание реальных причин российской агрессии. А коллективный Запад, похоже, не готов жестко реагировать на политику Москвы. Такое мнение высказал "Телеграфу" нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, комментируя последние выпады РФ в стиле "Донбасс мы не бросим", а также недипломатичные поступки Кремля в отношение Евросоюза.

"Путинский режим не торгуется по поводу Донбасса. Ошибочны идеи, что Кремль готов вернуть Донбасс при условии эфемерного политического урегулирования с "мятежными регионами" или разменять его на Крым. Их цель – разрушение украинского государства и расширение жизненного пространства "русского мира" на территорию Украину, возможно, за исключением Галичины. В рамках этой задачи они и действуют", – отмечает Андрей Сенченко.

По его словам, среди всех структур, призванных обеспечивать оборону и безопасность Украины, лишь две продемонстрировали адекватное понимание происходящего, способность мыслить и действовать с позиции государственности. Это Служба внешней разведки и Служба безопасности Украины.

Стало известно, почему Кремль ощетинился на Европу и устроил обострение на Донбассе

"Служба внешней разведки в начале этого года опубликовала "Белую книгу СВР", в которой даны четкие оценки происходящего, реальных целей и задач путинской России, за что именно воюет Кремль, ради чего он уже 7 лет издевается над Украиной. Суть не только в недопущении интеграции нашей страны в ЕС и НАТО – это лишь этап. Главное – возвращение Украины в геополитическую орбиту РФ. Они хотят растворить нас в своем болоте, сделать его неотъемлемой частью", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, СБУ сделала огромный шаг в деле противодействия гибридной агрессии России против нашей страны.

"Речь о решении СНБО о запрете деятельности трех, по сути, кремлевских телеканалов, которые маскировались под украинские СМИ, – поясняет Андрей Сенченко. – Я точно знаю, что это стало возможным лишь в результате настойчивых усилий СБУ. К сожалению, есть и иные примеры. Министерство обороны так и не стало очагом государственности, продемонстрировав абсолютную неспособность сделать хоть шаг к созданию в Украине профессиональной армии, способной не числом, а умением и эффективностью оружия приводить в ужас наших врагов. Более того, сделано все для того, чтобы наиболее подготовленные кадры, имеющие реальный боевой опыт ушли из армии".

Андрей Сенченко рассказал, чего добивается Россия

Андрей Сенченко уверен, что события, продуцируемые Россией на Донбассе, вокруг Донбасса и на внешней арене, – часть гибридной войны против Украины и всего цивилизованного мира.

"Россия сознательно поддерживает военный конфликт в фазе низкой интенсивности, используя "тлеющую войну" как фактор постоянного давления на официальный Киев, – поясняет он. – При этом, по мнению наших западных партнеров, интенсивность конфликта не является достаточной для активных действий со стороны Украины. Российская военная техника, оружие и боеприпасы в режиме "гуманитарной помощи" продолжают исправно поступать на оккупированные территории. Оккупационные войска, состоящие из кадровых военных российской армии и наемников, каждый день ведут военные действия и убивают наших солдат. Но всё это ниже порога чувствительности наших западных партнеров, для которых потери украинской стороны – лишь статистика конфликта низкой интенсивности. Они считают, что повода для жесткого нажима на Россию нет и можно под аккомпанемент минской болтовни продолжать строить "Северный поток". При этом необходимо понимать, что временное затишье на фронте или согласие представителей РФ на "прекращение огня" не является признаком готовности договариваться".

Все эти условные "плюсы", по мнению эксперта, мгновенно компенсируются усилением экономического или информационного давления, либо действиями "пятой колонны" в украинской политике или иными видами подрывной деятельности против нашей страны. Именно в таком жонглировании различными инструментами гибридной войны при сохранении общего уровня разрушительного воздействия и состоит суть стратегии агрессора, подчеркивает Андрей Сенченко.

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"А Запад и, в первую очередь, Европа боится дать жесткий санкционный ответ. Боится, что крыса, загнанная в угол (а у Путина и его ближайшего окружения состояние примерно такое), окончательно взбесится и начнет кусать не только ближайших соседей", – считает Андрей Сенченко.

По его мнению, у коллективного Запада есть мощнейший рычаг, позволяющий поставить путинский режим на грань разрушения, – эмбарго на покупку российской нефти. Возможно, отключение от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Даже угроза реального введения подобных санкций способна поставить Москву на место, заставить уйти из Крыма и Донбасса, оставить в покое Грузию и Молдову.

"Но, похоже, пока преодолеть этот психологический барьер те же европейцы не готовы, – отмечает Андрей Сенченко. – И предпочитают забывать о ценностях, на которых создавалась единая Европа, ради возможности, пребывая в иллюзии безопасности, "подышать" российским газом".

О том, к чему клонит Москва и есть ли риск обострения на фронте, "Телеграфу" рассказал военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

Нардеп и дипломат Богдан Яременко уверен, что потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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ЕС, Крым, Донбасс, Владимир Путин, Андрей Сенченко.
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