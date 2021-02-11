"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после визита в Москву признал, что Россия всё дальше отдаляется от Европы. Сказались и дело Навального, и высылка трех европейских дипломатов прямо во время визита Бореля. Таким поведением Кремль мог спровоцировать ухудшение отношений с Западом, которые и без того испорчены. Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян рассказал "Телеграфу", следует ли ожидать ужесточения политики ЕС по отношению к РФ.

"К более жестким действиям Европу подталкивает сама Россию. Плевок в лицо евродипломатии сыграет с РФ злую шутку. В стиле российской власти демонстрировать свою уверенность и силу. Но во время визита Борреля явно перегнули палку. Это им аукнется. Подобная антидипломатия станет весомым аргументом для колеблющейся части евродипломатов касательно отношения к РФ. Кремль нагло, по-хамски продемонстрировал свою недоговороспособность в вопросах соблюдения прав человека и не только", – отмечает Олег Саакян.

Эксперт не исключает, что будет введен дополнительный пакет санкций против России. И за Навального, и, возможно, за блокирование переговоров по Донбассу.

"Дополнительный пакет санкций, который ранее выглядел гипотетически и маловероятно, обретает вполне реалистичные формы. Впрочем, санкции вряд ли будут жесткие. Скорее – символические. Хоть, к примеру, могут замедлиться процессы по достраиванию "Северного потока-2" вследствие такого хамского поведения РФ по отношению к ЕС", – прогнозирует Олег Саакян.

По его мнению, сам визит Борреля был логичен с точки зрения евродипломата. И хоть не удалось подтолкнуть Россию к переговорам, зато удалось получить аргументы выступать с более жесткой позиции внутри ЕС касательно РФ.

К слову, ситуацию с визитом представителя ЕС Жозепа Борреля в РФ, в ходе которого российская сторона совершила ряд недипломатичных поступков, "Телеграф" детально обсудил с народным депутатом и дипломатом Богданом Яременко. По его мнению, Москва подает Евросоюзу и миру конкретные сигналы.