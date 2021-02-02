Московский суд решил посадить Навального (видео)

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отменили условный срок, заменив его реальным.

Как видно на кадрах обнародованных PavlovskyNews, судья приговорила Навального к 3,5 годам пребывания в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

В сроке учтен тот год, который он пробыл под домашним арестом. Таким образом в местах лишения свободы, российскому оппозиционеру придется провести 2 года и 8 месяцев.

Как сообщалось ранее, 2 февраля Московский городской суд приступил к рассмотрению дела о замене условного срока на реальный для Навального по требованию ФСИН. У здания суда собрались сторонники оппозиционера, многих из которых задержали.

После отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", оппозиционер несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления.

После этого по всей России начались масштабные акции протестов, в ходе которых было задержано рекордное число демонстрантов.