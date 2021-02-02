Протесты сторонников Навального в России: что там сегодня происходит, фото и видео

2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам в колонии, после чего в стране вспыхнули протесты.

К акциям начали готовиться задолго до оглашения приговора, ввиду чего еще до решения перекрыли Манежную площадь, стянули огромное количество силовиков, задержали несколько сотен человек и пригнали автозаки для дальнейших задержаний.

Люди передвигаются небольшими группами, но их все равно задерживают - автозаков не хватает. Есть информация о применении шокеров, дубинок и спецсредств против беспилотников.

"Телеграф" продолжает следить за ситуацией онлайн:

23:48 Появилось видео из автозака, - как видно, люди едут стоя.

В автозаках не хватает места. Люди едут стоя видео: прислали в телеграм-бот ОВД-Инфо pic.twitter.com/K0NxcFWjXQ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

23:36 Задержали уже 988 человек.

23:15 По данным ОВД-инфо, по меньшей мере задержано 804 человека. Большинство - в Москве и Санкт-Петербурге.

22:43 Стало известно о задержании нескольких журналистов, а одного представителя прессы избили.

ОМОНовец ударил по голове журналиста в жилетке «Пресса» и с техникой в руках. И пошел дальше. Видео: «Новая газета» pic.twitter.com/Ih4WT6WcDX — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 2, 2021

22:34 На Дмитриевском переулке силовики окружили людей, после чего избили их дубинками и "упаковали" в автозаки.

Смотрите также на "Телеграфе", как трогательно Навальный прощался с женой Юлией во время оглашения приговора в суде.