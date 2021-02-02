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Протесты сторонников Навального в России: что там сегодня происходит, фото и видео

Протесты сторонников Навального в России: что там сегодня происходит, фото и видео
23:55 Вт, 2 Февраль 2021 Телеграф

2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам в колонии, после чего в стране вспыхнули протесты.

К акциям начали готовиться задолго до оглашения приговора, ввиду чего еще до решения перекрыли Манежную площадь, стянули огромное количество силовиков, задержали несколько сотен человек и пригнали автозаки для дальнейших задержаний.

На акциях в поддержку Навального скандируют: "Путина в Гаагу!" (видео)

Люди передвигаются небольшими группами, но их все равно задерживают - автозаков не хватает. Есть информация о применении шокеров, дубинок и спецсредств против беспилотников.

"Телеграф" продолжает следить за ситуацией онлайн:

23:48 Появилось видео из автозака, - как видно, люди едут стоя.

 

23:36 Задержали уже 988 человек.

23:15 По данным ОВД-инфо, по меньшей мере задержано 804 человека. Большинство - в Москве и Санкт-Петербурге.

22:43 Стало известно о задержании нескольких журналистов, а одного представителя прессы избили.

 

22:34 На Дмитриевском переулке силовики окружили людей, после чего избили их дубинками и "упаковали" в автозаки.

Смотрите также на "Телеграфе", как трогательно Навальный прощался с женой Юлией во время оглашения приговора в суде.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Москва, Россия, Санкт-Петербург, Протесты, Задержания.
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