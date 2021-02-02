На акциях в поддержку Навального скандируют: "Путина в Гаагу!" (видео)

В России огласили приговор оппозиционному деятелю Алексею Навальному. Условный срок, который он отбывал был заменен на реальный. Теперь Навальному предстоит провести 2 года и 8 месяцев за решеткой.

На фоне этого в Москве люди начали выходить на улицы.

Как видно на кадрах, обнародованных в Твиттер МБХ, некоторые из протестующих призвали отправить президента РФ Владимира Путина в международный суд в Гаагу.

Тем временем Телеграм-канал "РВНП", обнародовал видео того, как демонстранты перекрыли движение по одной из улиц в центре Москвы.

Впрочем, канал Life Shot сообщает, что силовиков в центре города все равно больше.

Помимо того, люди начали выходить на акции и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ОВД-Инфо, по всей России задержано уже более 500 человек.

Напомним, сразу после объявления приговора, ФБК Навального призвал людей выходить на Манежную площадь в Москве.