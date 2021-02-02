Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда

Во вторник, 2 февраля, Московский суд огласил приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. По требованию ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный. Таким образом, с учетом срока проведенного под домашним арестом, Навальному придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

При том, в Телеграм-каналах ведших трансляцию заседания отмечают, что оглашение приговора оппозиционер практически не слушал, а все это время жестами общался со своей женой Юлией.

Также отмечается, что Навальная при этом начала плакать и попыталась снять маску, но пристав ее остановил.

"Пока, не грусти, все будет хорошо!", - сказал он перед тем, как его увели из зала суда.

Навальный рисует Юлии сердечко

на стекле, прощаясь с ней... pic.twitter.com/u0vKAeH3Ku — anthony uly (@AnthonyUly) February 2, 2021

Напомним, сразу после объявления приговора, в ФБК призвали россиян выходить на акции протеста.

После отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", оппозиционер несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления.

После этого по всей России начались масштабные акции протестов, в ходе которых было задержано рекордное число демонстрантов.