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Последствия протестов: в России за сутки - рекордное число задержанных

Последствия протестов: в России за сутки - рекордное число задержанных
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter - golosameriki

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тысяч человек. Среди которых более 80 журналистов. 

Об этом сообщили в правозащитной организации "ОВД-Инфо". 

Так, на 8:00 по Киеву задержали 5135 человек, что является рекордом протестных акций, проходивших в РФ.

При этом, МВД России данные о задержанных официально не объявляло. 

Стоит отметить, что на прошлой акции, 23 января число задержанных превысило отметку 4 тысячи человек. Тогда в "ОВД-Инфо" заявили, что этот показатель стал "абсолютным рекордом" за всю историю подобных измерений. Хотя власти официальные данные не предоставили. 

Напомним, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля. 

В то же время, 31 января Россия официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Протесты, Задержания.
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