На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек

В России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержали уже более 1000 человек. В то же время людей проверяют в переходах.
Об этом сообщил пропагандист Георгий Бабаян.
По его словам, в подземных переходах проводят досмотры. Подходы к метро оцеплены.
В то же время, в попытке уйти от оцепления люди по ходу дела меняют точки сбора
Пропагандист Игорь Жданов рассказал, что на объявленных точках сбора в Москве начались перебои с мобильным интернетом. Сеть пока есть, но скорость заметно упала.
Свежие данные по числу задержанных на протестах в РФ:
Видео с места событий:
Фото с места событий:
Стоит напомнить, что россияне вышли на протесты после того, как правоохранительные органы задержали, а позже и арестовали российского оппозиционера Алексея Навального сразу после его прибытия в Москву.