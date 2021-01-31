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На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек

На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Фото: telegram - rt_russian

В России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержали уже более 1000 человек. В то же время людей проверяют в переходах.

Об этом сообщил пропагандист Георгий Бабаян.

По его словам, в подземных переходах проводят досмотры. Подходы к метро оцеплены. 


В то же время, в попытке уйти от оцепления люди по ходу дела меняют точки сбора

Пропагандист Игорь Жданов рассказал, что на объявленных точках сбора в Москве начались перебои с мобильным интернетом. Сеть пока есть, но скорость заметно упала.

Свежие данные по числу задержанных на протестах в РФ:

протесты рф

Видео с места событий:



Фото с места событий:

Стоит напомнить, что россияне вышли на протесты после того, как правоохранительные органы задержали, а позже и арестовали российского оппозиционера Алексея Навального сразу после его прибытия в Москву.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 394

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Россия, Протесты.
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