На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек

В России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержали уже более 1000 человек. В то же время людей проверяют в переходах.

Об этом сообщил пропагандист Георгий Бабаян.

По его словам, в подземных переходах проводят досмотры. Подходы к метро оцеплены.





В то же время, в попытке уйти от оцепления люди по ходу дела меняют точки сбора

Пропагандист Игорь Жданов рассказал, что на объявленных точках сбора в Москве начались перебои с мобильным интернетом. Сеть пока есть, но скорость заметно упала.

Свежие данные по числу задержанных на протестах в РФ:

Видео с места событий:







Фото с места событий:

Стоит напомнить, что россияне вышли на протесты после того, как правоохранительные органы задержали, а позже и арестовали российского оппозиционера Алексея Навального сразу после его прибытия в Москву.