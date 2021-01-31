Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"

Россия официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в Фейсбук.

В ведомстве обвинили США в "грубом вмешательстве" во внутренние дела России, назвав это "доказанным фактом". Помимо того МИД обвинил "подконтрольные Вашингтону интернет-платформы" в раскрутке фейков и призывах к акциям протеста.

"Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России", - написали в ведомстве.

Помимо того, Россия потребовала "прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств".

Заявление МИД наткнулось на критику со стороны комментаторов.

Как сообщалось ранее, накануне в росСМИ обвинили США в финансировании съемок нашумевшего фильма Навального о "дворце Путина".

Отметим, что в России 31 января проходят масштабные антиправительственные акции протеста.