РосСМИ нашли "американский след" в расследовании Навального о "дворце Путина"

В России выдали новую версию происхождения расследования оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина".

Соответствующий сюжет транслировался в эфире "Россия 1".

Как сообщается, журналисты Schwarzwalder Bote установили, что съемки фильма Навального проходили в Германии на студии Black Forest.

В сюжете российского канала отмечается, что сама студия в Германии была открыта незадолго до начала расследования.

Там также рассказали, что руководители компании до этого работали в США и подтвердили, что помогали Навальному.

Основатель YouTube-канала "Голос Германии" Сергей Фильберт добавил, что время для съемок зарезервировали в декабре 2020 года "по звонку из США".

Также Фильберт заявил, что эта "антироссийская деятельность" оплачивалась из США.

Как сообщалось ранее, в России после расследования Навального озвучили противоречивые данные о "дворце".

Сначала пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту.

Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов.

Позже в эфире "России 1" здание показали изнутри и назвали его апарт-отелем.

А 30 января объявился его владелец - российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который подтвердил, что там строится отель.

Впрочем о том, почему здание охраняет Федеральная служба охраны и почему над ним действует бесполетная зона, он не сообщил.