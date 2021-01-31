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РосСМИ нашли "американский след" в расследовании Навального о "дворце Путина"

РосСМИ нашли "американский след" в расследовании Навального о "дворце Путина"
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России выдали новую версию происхождения расследования оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина". 

Соответствующий сюжет транслировался в эфире "Россия 1". 

Как сообщается, журналисты Schwarzwalder Bote установили, что съемки фильма Навального проходили в Германии на студии Black Forest. 

В сюжете российского канала отмечается, что сама студия в Германии была открыта незадолго до начала расследования. 

Там также рассказали, что руководители компании до этого работали в США и подтвердили, что помогали Навальному. 

Основатель YouTube-канала "Голос Германии" Сергей Фильберт добавил, что время для съемок зарезервировали в декабре 2020 года "по звонку из США". 

Также Фильберт заявил, что эта "антироссийская деятельность" оплачивалась из США. 

Как сообщалось ранее, в России после расследования Навального озвучили противоречивые данные о "дворце". 

Сначала пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту. 

Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов

Позже в эфире "России 1" здание показали изнутри и назвали его апарт-отелем

А 30 января объявился его владелец - российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который подтвердил, что там строится отель

Впрочем о том, почему здание охраняет Федеральная служба охраны и почему над ним действует бесполетная зона, он не сообщил.

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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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