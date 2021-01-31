РосСМИ нашли "американский след" в расследовании Навального о "дворце Путина"

В России выдали новую версию происхождения расследования оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина".
Соответствующий сюжет транслировался в эфире "Россия 1".
Как сообщается, журналисты Schwarzwalder Bote установили, что съемки фильма Навального проходили в Германии на студии Black Forest.
В сюжете российского канала отмечается, что сама студия в Германии была открыта незадолго до начала расследования.
Там также рассказали, что руководители компании до этого работали в США и подтвердили, что помогали Навальному.
Основатель YouTube-канала "Голос Германии" Сергей Фильберт добавил, что время для съемок зарезервировали в декабре 2020 года "по звонку из США".
Также Фильберт заявил, что эта "антироссийская деятельность" оплачивалась из США.
Как сообщалось ранее, в России после расследования Навального озвучили противоречивые данные о "дворце".
Сначала пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту.
Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов.
Позже в эфире "России 1" здание показали изнутри и назвали его апарт-отелем.
А 30 января объявился его владелец - российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который подтвердил, что там строится отель.
Впрочем о том, почему здание охраняет Федеральная служба охраны и почему над ним действует бесполетная зона, он не сообщил.