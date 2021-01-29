Дворец Путина в Геленджике в эфире "Россия-1" превратился в апарт-отель: сеть повеселило видео

Нашумевшее расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина получило реакцию от государственных СМИ.
Так в сюжете "Россия 1" один из строителей назвал здание "апарт-отелем" и "гостиницей".
Впрочем, реакция сети не заставила себя долго ждать.
"Не успела я сегодня написать, что дворец скоро нарекут гостиницей, как "Россия 1" в новом сюжете назвала "то самое здание" апарт-отелем. Гадаю! Дорого", - написала в Телеграм телеведущая и политик Ксения Собчак.
Другие пользователи сети ответили язвительными комментариями.
Апарт-отель...апарт-отель....епт твою мать... с вертолетной площадкой и вкопанным ледовым дворцом и зоной бесполётной потому что НАТО.
— Rognarson (@Rognarson) January 29, 2021
апарт-отель три звезды, туалет на улицеhttps://t.co/ughuQ7xehE
— borodikhin (@gjardharr) January 29, 2021
да знаем,
падение - отрицательный рост
взрыв - хлопок
дворец - апарт отель
— LeoSkv (@skv_leo) January 29, 2021
Недоумением поделились и сотрудница ФБК Навального Мария Певчих.
уууу
и Россию 1 свозили в дворец. Там какой-то человек в костюме строителя говорит, что это не дворец Путина, а.... АПАРТ-ОТЕЛЬ, гостиница pic.twitter.com/UfVTOet204
— Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021
Напомним, после выхода ролика Навального пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту.
Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов.
После этого Песков заявил, что дом принадлежит "предпринимателю", имя которого он называть не стал. В то же время, пресс-секретарь Путина не смог ответить на вопрос, почему здание охраняет ФСО.