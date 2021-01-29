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Дворец Путина в Геленджике в эфире "Россия-1" превратился в апарт-отель: сеть повеселило видео

Дворец Путина в Геленджике в эфире "Россия-1" превратился в апарт-отель: сеть повеселило видео
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Нашумевшее расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина получило реакцию от государственных СМИ. 

Так в сюжете "Россия 1" один из строителей назвал здание "апарт-отелем" и "гостиницей". 

Впрочем, реакция сети не заставила себя долго ждать. 

"Не успела я сегодня написать, что дворец скоро нарекут гостиницей, как "Россия 1" в новом сюжете назвала "то самое здание" апарт-отелем. Гадаю! Дорого", - написала в Телеграм телеведущая и политик Ксения Собчак. 

Другие пользователи сети ответили язвительными комментариями.

Недоумением поделились и сотрудница ФБК Навального Мария Певчих.

Напомним, после выхода ролика Навального пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту. 

Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов

После этого Песков заявил, что дом принадлежит "предпринимателю", имя которого он называть не стал. В то же время, пресс-секретарь Путина не смог ответить на вопрос, почему здание охраняет ФСО.

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Россия, Владимир Путин, Геленджик.
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