Дворец Путина в Геленджике в эфире "Россия-1" превратился в апарт-отель: сеть повеселило видео

Нашумевшее расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина получило реакцию от государственных СМИ.

Так в сюжете "Россия 1" один из строителей назвал здание "апарт-отелем" и "гостиницей".

Впрочем, реакция сети не заставила себя долго ждать.

"Не успела я сегодня написать, что дворец скоро нарекут гостиницей, как "Россия 1" в новом сюжете назвала "то самое здание" апарт-отелем. Гадаю! Дорого", - написала в Телеграм телеведущая и политик Ксения Собчак.

Другие пользователи сети ответили язвительными комментариями.

Апарт-отель...апарт-отель....епт твою мать... с вертолетной площадкой и вкопанным ледовым дворцом и зоной бесполётной потому что НАТО. — Rognarson (@Rognarson) January 29, 2021

апарт-отель три звезды, туалет на улицеhttps://t.co/ughuQ7xehE — borodikhin (@gjardharr) January 29, 2021

да знаем,

падение - отрицательный рост

взрыв - хлопок

дворец - апарт отель — LeoSkv (@skv_leo) January 29, 2021

Недоумением поделились и сотрудница ФБК Навального Мария Певчих.

уууу

и Россию 1 свозили в дворец. Там какой-то человек в костюме строителя говорит, что это не дворец Путина, а.... АПАРТ-ОТЕЛЬ, гостиница pic.twitter.com/UfVTOet204 — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021

Напомним, после выхода ролика Навального пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией", добавив, что дворец не принадлежит российскому президенту.

Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов.

После этого Песков заявил, что дом принадлежит "предпринимателю", имя которого он называть не стал. В то же время, пресс-секретарь Путина не смог ответить на вопрос, почему здание охраняет ФСО.