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У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике

У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, кому может принадлежать знаменитый "дворец" о котором шла речь в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет РИА

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель", - сказал Песков журналистам. 

Он добавил, что этот объект хорошо известен в Геленджике и ним владеют прямо или опосредованно один или несколько предпринимателей. 

Имена владельцев он называть отказался, сославшись на то, что это будет "некорректно". 

Журналистам, которые задают вопросы о том, почему над дворцом действует бесполетная зона и почему его охраняет ФСО, уточнить эту информацию непосредственно в ведомстве. 

"Чушь и компиляция": Песков назвал "главную задачу" расследования Навального про замок Путина

Как сообщалось ранее, сам Путин заявил, что не смотрел фильм о расследовании Навального

Однако пользователи сети заметил явные противоречия в словах российского президента.

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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Навальный.
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