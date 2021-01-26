У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, кому может принадлежать знаменитый "дворец" о котором шла речь в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет РИА.

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что этот объект хорошо известен в Геленджике и ним владеют прямо или опосредованно один или несколько предпринимателей.

Имена владельцев он называть отказался, сославшись на то, что это будет "некорректно".

Журналистам, которые задают вопросы о том, почему над дворцом действует бесполетная зона и почему его охраняет ФСО, уточнить эту информацию непосредственно в ведомстве.

Как сообщалось ранее, сам Путин заявил, что не смотрел фильм о расследовании Навального.

Однако пользователи сети заметил явные противоречия в словах российского президента.