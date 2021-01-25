"Ага, не смотрел": Путина поймали на вранье про дворец в Геленджике (видео)

Президент России Владимир Путин отреагировал на ролик опубликованный фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о так называемом "дворце Путина". При этом, своим ответом он вызвал подозрения у пользователей сети.

Об этом глава Кремля высказался на онлайн-встрече со студентами 25 января.

По началу разговора Путин резко ответил, что якобы не смотрел целиком расследование Навального, но в то же время подчеркнул, что любая собственность, показанная в фильме - ему или его семье не принадлежит.

Сомневаться пользователи сети начали после того, как президент РФ начал упоминать, каких людей он видел в этом фильме, каких знает и не знает. А позже вообще отметил, что больше всего его заинтересовало виноделие как вид деятельности. При том, что он якобы не смотрел это расследование.

Видео с онлайн-встречи Владимира Путина со студентами 25 января:

В свою очередь пользователи сети не оставили такое заявление без внимания.

Поведение российского президента вызвало множество сомнений у пользователей посмотревших его ответ на фильм-расследование оппозиционера Навального.

Стоит напомнить, что расследование главного оппозиционера России Алексея Навального "Дворец для Путина" продолжает бить все рекорды. Двух-часовое видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.