Олигархи скинулись: биограф президента РФ объяснил, откуда у Путина дворец в Геленджике

Фильм главного оппозиционера РФ Алексея Навального "Дворец для Путина" продолжает бить все рекорды. Двухчасовое видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ролик, опубликован на этой неделе, а на YouTube его уже посмотрели более 55 млн пользователей.

В самом же в Кремле видео назвали "голословными утверждениями, чушью и компиляцией".

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков снова заявил, что в Кремле считают фильм Навального "враньем". "Здесь не нужны никакие разъяснения, - сказал он журналистам.

Соавтор биографии президента России Владимира Путина и режиссёр Александр Коробко в интервью телеканалу "Царьград" рассказал подробности о дворце главы РФ.

Отрывки интервью приводит паблик "Лентач" в Фейсбуке.

По словам писателя «Дворец Путина» под Геленджиком на самом деле является подарком президенту от нескольких олигархов.

"Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать, помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили" Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времён", — заявил он.

Кроме того, Коробко выразил уверенность, что дворцом никто не пользуется, состояние не жилое, а также не было показано ни одного фото Путина в этом дворце. Само видео Навального биограф назвал "покушением на имидж Путина".

В соцсетях продолжают активно обсуждать расследование и комментировать заявления биографа Путина.

Пользователи смеются над таким объяснением Коробко и спрашивают "сколько по закону должен стоить презент должностному лицу, чтобы его не сочли взятой".

Известный музыкант Василий Обломов также прокомментировал такое "объяснение" и написал в Твиттере: "Так вроде ж "Нет дворца"... ??".

Так вроде ж «Нет дворца»... ???? https://t.co/WlCd0aiuKY — Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) January 22, 2021

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 19 января опубликовал ролик о так называемом "дворце Путина" – комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооруженном, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России.