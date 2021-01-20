"Чушь и компиляция": Песков назвал "главную задачу" расследования Навального про замок Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал всю информацию в новом расследовании оппозиционера Алексея Навального о недвижимости президента РФ Владимира Путина выдумкой и фальсификатом.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Голословные утверждения, чистая чушь и компиляция. Мы говорили, что нам давно известно о готовившихся информационных атаках на президента", - отметил Песков.

По его словам президенту вменяется то, чего не существует и вся его собственность декларируется им в ежегодных декларациях.

"Эта тема была вброшена года 3-4 тому назад и переливается из пустого в порожнее, не обременяя себя хоть какими-то попытками что-то доказать.

Что еще нужно сказать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также обратил внимание на просьбу перечислить деньги на номера счетов, указанных в конце материала расследования Навального.

"Это и есть главная задача подобных псевдорасследований, главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан - подумайте десять раз, прежде чем перечислять деньги таким жуликам", - сказал Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что в расследовании Навального, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца Путина, а также показаны его интерьеры. Стоимость проекта оценили в миллиард долларов. При этом, в сети довольно активно отреагировали на расследование Навального.