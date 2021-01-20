Путинский дворец сразил сеть кальянной: лучшие приколы по теме

19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости Путина под Геленджиком.

В расследовании Навального, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. Стоимость проекта оценили в миллиард долларов.

Как выяснил ФБК, в особняке среди прочего находятся 15 спален, кинотеатр, спа, склад грязи, казино, дегустационная комната, кальянная и комната с игровыми автоматами. В сети активно обсуждают дворец российского президента, площадью почти в 18 000 квадратных метров.

Больше всего пользователей впечатлила "кальянная" дворца Путина.

В Твиттере опубликовали пост, где пытаются разобраться, что это за такое загадочное помещение: "Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть?"

Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть? pic.twitter.com/3aCoqjiI3g — Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021

Пользователи соцсетей, уже ответили на нее фотожабами с российскими политиками.

Сам особняк и его интерьеры также вызвали резонанс в соцсетях.

Как сообщалось, главный оппозиционер России Алексей Навальный 17 января из Германии вернулся в Россию, его сразу же задержали после прибытия.