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Среда, 20.01.2021
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Путинский дворец сразил сеть кальянной: лучшие приколы по теме

Путинский дворец сразил сеть кальянной: лучшие приколы по теме
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook

19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости Путина под Геленджиком.

В расследовании Навального, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. Стоимость проекта оценили в миллиард долларов. 

Как выяснил ФБК, в особняке среди прочего находятся 15 спален, кинотеатр, спа, склад грязи, казино, дегустационная комната, кальянная и комната с игровыми автоматами. В сети активно обсуждают дворец российского президента, площадью почти в 18 000 квадратных метров. 

Больше всего пользователей впечатлила "кальянная" дворца Путина.

В Твиттере опубликовали пост, где пытаются разобраться, что это за такое загадочное помещение: "Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть?"

 

Пользователи соцсетей,  уже ответили на нее фотожабами с российскими политиками.

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Сам особняк и его интерьеры также вызвали резонанс в соцсетях. 

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

 

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

 

 

Путинский особняк и его интерьеры вызвали резонанс в соцсетях

Как сообщалось, главный оппозиционер России Алексей Навальный 17 января из Германии вернулся в Россию, его сразу же задержали после прибытия.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 190

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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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