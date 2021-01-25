Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на ролик опубликованный фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о так называемом "дворце Путина".

Об этом российский лидер высказался на встрече со студентами 25 января.

По словам самого главы Кремля, у него не нашлось достаточно времени, чтобы посмотреть фильм Навального, но несколько видео-нарезок ему удалось увидеть, и все то, что показано на них, та собственность ни ему, ни его семье не принадлежит.

"Я не смотрел этого фильма из-за отсутствия свободного времени, но листал видеоподборки которые принесли помощники. Ничего из того, что там указано ни мне ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало", - отметил Путин.

"Дворец Путина" – это комплекс под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооруженный, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России.

Стоит напомнить, что фильм главного оппозиционера РФ Алексея Навального "Дворец для Путина" продолжает бить все рекорды. 2-х часовое видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.