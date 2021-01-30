Российский миллиардер назвался владельцем дворца в Геленджике: что о нем известно

В России нашли владельца "дворца Путина", о котором говорилось в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Mash, ним оказался один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг, о чем он сам рассказал главреду канала.

"Сейчас это уже будет не секрет, я являюсь бенефициаром. Там довольно таки сложный был объект, было много кредиторов, но мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место там шикарное", - сказал Ротенберг.

Он также утверждает, что давно увлекается отельным бизнесом и намерен построить в Геленджике апарт-отель.

По его словам, информация об этом объекте раскрылась из-за "человеческого фактора", в противном случае о здании стало бы известно, после завершения строительных работ.

Он при этом не комментировал тему наличия на объекте охраны из ФСО.

Ротенберг - российский миллиардер и предприниматель.

В 2020 году журнал Forbes назвал семью Ротенбергов богатейшей в России — первое место с общим состоянием $5,45 млрд. Находится в санкционном списке США и ЕС из-за поддержки российской агрессии против Украины.

Напомним, после выхода ролика Навального пресс-секретарь Путина назвал расследование "чушью и компиляцией".

Однако позже соавтор биографии Путина и режиссёр Александр Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов.

После этого Песков заявил, что дом принадлежит "предпринимателю", имя которого он называть не стал.

А позже в росСМИ показали материал, в котором утверждалось, что это здание является апарт-отелем.