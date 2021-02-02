В первый же час после приговора Навальному на протестах задержали сотни россиян (фото, видео)

В России сразу же после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному начались акции протеста.

По данным ОВД-Инфо на 21:00 по Киеву (22:00 мск) задержали 346 человек.

Большая часть из них в Москве - 338 человек. Также есть данные о задержаниях в Омске, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Тем временем, в сети начинают появляться кадры, на которых запечатлены скопления силовиков и задержания демонстрантов.

Также в сети показали, что силовики на Манежной площади готовятся сбивать дроны.

Как сообщалось ранее, Алексея Навального после попытки отравления доставили в Германию на лечение. Сразу после возвращения в Россию его задержали.

Однако на следующий день его команда обнародовала масштабный фильм-расследование о "секретном дворце Путина".

Сразу после этого по всей стране начались массовые протесты. Последняя волна демонстраций прошла 31 января, тогда силовики задержали более 5 тысяч человек.