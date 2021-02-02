В первый же час после приговора Навальному на протестах задержали сотни россиян (фото, видео)

В России сразу же после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному начались акции протеста.
По данным ОВД-Инфо на 21:00 по Киеву (22:00 мск) задержали 346 человек.
Большая часть из них в Москве - 338 человек. Также есть данные о задержаниях в Омске, Ижевске и Санкт-Петербурге.
Тем временем, в сети начинают появляться кадры, на которых запечатлены скопления силовиков и задержания демонстрантов.
Также в сети показали, что силовики на Манежной площади готовятся сбивать дроны.
Как сообщалось ранее, Алексея Навального после попытки отравления доставили в Германию на лечение. Сразу после возвращения в Россию его задержали.
Однако на следующий день его команда обнародовала масштабный фильм-расследование о "секретном дворце Путина".
Сразу после этого по всей стране начались массовые протесты. Последняя волна демонстраций прошла 31 января, тогда силовики задержали более 5 тысяч человек.