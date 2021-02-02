В России разгораются новые протесты после приговора Навальному: все детали, фото и видео

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд учел срок проведенный под домашним арестом, так что теперь ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев.

Как сообщает ряд телеграм-каналов, после объявления приговора защита оппозиционера заявила, что намерена обжаловать приговор.

На фоне этого Штаб Навального объявил о сборе на Манежной площади в Москве.

Тем временем очевидцы фиксируют наращивание численности силовиков, как на Манежной площади, так и у здания Московского городского суда.







Между тем, на приговор Навальному отреагировал глава МИД Германии Хайко Маас, который призвал освободить оппозиционера.

После отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", оппозиционер несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления.

После этого по всей России начались масштабные акции протестов, в ходе которых было задержано рекордное число демонстрантов.