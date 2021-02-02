В России проходит суд над Алексеем Навальным: здание оцеплено, прохожих задерживают (видео)

В Российской Федерации продолжается эпопея с блогером и политиком Алексеем Навальным, чье имя Владимир Путин предпочитает не называть. Во вторник, 2 февраля Московский городской суд приступил к рассмотрению дела о замене Навальному условного срока заключения на реальный.

Это требование Федеральной службы России по исполнению наказаний.

Сторонники оппозиционера в сети призывают людей выходить на акции протеста под здание суда. Туда же стянуты усиленные наряды полиции. Начались задержания случайных прохожих – на всякий случай.

"У станции метро "Преображенская площадь" (ближайшая к Мосгорсуду) полицейские активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. Судя по разговорам силовиков, в машине уже 23 человека. На глазах корреспондента "Проекта" в автозак посадили шесть молодых людей. По их словам, они ничего не скандировали", - сообщает telegram-канал "Проект".

Самого Навального также доставили в здание суда.

Напомним, что Навальный был задержан 18 января, через несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, в результате которых сотрудниками полиции было задержано рекордное количество человек.