"Ревизор" от ЕС побывал в Москве и сделал неутешительный прогноз по отношениям РФ и Запада

В России не хотят сближения в Европейским союзом, она все больше отдаляется от Европы. В свою очередь в ЕС могут ввести санкции против РФ.

Об этом сообщил на сайте Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Со слов Борреля, цель его визита в Москву была в том, чтобы выразить решительное осуждение в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и его арестом, а также репрессиями против тысяч мирных демонстрантов, и с помощью "принципиальной дипломатии" рассмотреть процесс быстрого ухудшения отношений между РФ и ЕС.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС", – отметил он.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что его беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым порой достигала "высокого уровня напряженности" из-за требований немедленно освободить Навального и призывов к расследованию покушения на него.

Боррель отметил, что настаивал на продвижении к полному выполнению минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины.

"Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – оценил Боррель результаты визита в РФ.

По словам Борреля, страны-члены ЕС должны будут принять решение о следующих шагах, и они могут включать санкции.

Стоит напомнить, что ранее председатель фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал ужесточить санкции против России после высылки трех европейских дипломатов из России.