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В Европарламенте призвали к санкциям против России

В Европарламенте призвали к санкциям против России
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Председатель фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал ужесточить санкции против России после высылки трех европейских дипломатов из России. 

Об этом сообщили DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе Должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - заявил Вебер в интервью изданию медиагруппы Funke.

Накануне МИД России огласили персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Кремль обвинили их в участие в акции протеста 23 января на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В МИД России утверждают, что такие действия несовместимы со статусом дипломатов. 

РФ не заинтересован в диалоге с ЕС

Вебер отметил, что руководители России совершенно не заинтересованы в серьезном диалоге с Евросоюзом. "Решение о выселке трех дипломатов ЕС во время визит верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля - осознанная провокация", - считает он. 

Боррель на переговорах в Москве Отметил, что необходимо освободить Навального и предупредил об угрозе дальнейшего ухудшения отношения между ЕС и Россией.

Манфред Вебер назвал четким сигналом действия российского руководства по Навального. "Рост количества демонстраций в России является признаком распространения идей свободы и демократии в направлении Востока. Российское руководство боится этого больше всего. Его нервозность только усилится в ближайшие недели", - убеждений политик. Он добавил, что ЕС, с одной стороны, сохранять каналы переговоров с Москвой, а с другой - усиливать давление на нее.

Стоит напомнить, что 23 января и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального во многих городах РФ и мира. 5 февраля министерство иностранных дел РФ заявило, что из страны выдворят трех сотрудников европейских посольств "за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, состоявшихся 23 января в Москве и Санкт-Петербурге». Речь идет о дипломатах из Германии, Польши и Швеции.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Санкции, Европарламент, Манфред Вебер.
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