Стало известно, почему Кремль ощетинился на Европу и устроил обострение на Донбассе

Военное обострение на Донбассе, а также звучащие из Москвы одиозные заявления в сторону Украины и Евросоюза являются реакцией Кремля на несговорчивость Киева в переговорном процессе в рамках ТКГ и попыткой перевести фокус внимания россиян с внутрироссийских проблем за границу.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" член украинской делегации в ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Обострение – обычная реакции РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе. Она традиционно задействует военный инструмент. Такая реакция лишь подтверждает, что мы правильно делаем, отвергая требования Москвы о субъективизации ОРДЛО", - сказал Гармаш.

Он считает, что российские власти ужесточили риторику в отношении Украины и ЕС, видя негативную для себя международную конъюнктуру, имея ухудшение внутренней ситуации (экономика, рост протестных настроений на фоне ожидающихся в сентябре выборов в Госдуму).

"Всё это – отвлечение внимания общественности от внутренних проблем на внешний фронт. С одновременным понижением экономических трат на ОРДЛО", - убежден Гармаш.

Комментируя повышение в ОРДЛО тарифов на жилищно-коммунальные услуги и затеянную реорганизацию ряда крупных предприятий, он выразил мнение, что это попытка РФ оптимизировать свои финансовые затраты на Донбассе.

"Москва старается переложить хотя бы финансирование социальной сферы на оккупационные администрации. Оставив на себе только финансирование военных", - сказал эксперт, добавив при этом, что экономики на оккупированном Донбассе фактически нет, поскольку ее целенаправленно уничтожили.

Как сообщалось, 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС уже давно находятся на стадии разрушения отношений и обвинил в этом Брюссель.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Тарифы в ОРДЛО растут, у России остались деньги только на военных". Сергей Гармаш - о последних событиях на Донбассе".