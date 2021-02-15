"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова

Во время встречи с руководителями российских пропагандистских СМИ президент РФ Владимир Путин завил, что власти России "не бросят" Донбасс. Поведение и риторика Кремля в отношении Донбасса дает все больше поводов говорить об ужесточении позиции Путина. Чего стоит лишь недавний форум в Донецке, где пропагандистка Маргарита Симоньян просила Россию принять Донбасс. К чему клонит Москва и чем должен ответить Киев? Есть ли риск обострения на фронте? Своим мнением с "Телеграфом" поделился военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

"Все эти события говорят о том, что Москва давит на Киев, требуя определиться по "донбасскому кейсу". Президент Зеленский изначально заявлял о своем стремлении добиться мира на Донбассе, называя Минские соглашения единственной "дорожной картой" для этого. Однако и Зеленскому очень быстро стало понятно, что модальность Минска-2 устраивает Россию, но не устраивает Украину, прежде всего, украинское общество", – отмечает Денис Попович.

По его мнению, менять Минск-2 никто не будет, а выполнить его невозможно. С другой стороны, и не выполнять его нельзя, потому что это нарушит предвыборные обещания Зеленского.

"Оказавшись на шпагате, украинская власть начала предпринимать полумеры – требовать модернизации Минских соглашений, обменов пленных и так далее. Но стратегически ситуация зашла в тупик, и Россия сейчас подталкивает нас к выполнению Минска-2, в частности, тех тезисов, что были утверждены 9 декабря 2019 года в Париже. Идти на это – самоубийство для нынешней власти, да она на это и не пойдет. А значит в ближайшие недели, а может и дни нам стоит ждать окончательного срыва и без того весьма условного "режима тишины" и возобновления обстрелов по всему фронту", – прогнозирует Денис Попович.

Тем временем риторика Кремля явно находит свой отпечаток в военной ситуации на Донбассе. Напомним, что в воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих.

Ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу" о перспективах разрешения конфликта на Востоке Украины.