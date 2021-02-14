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На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине

На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф

Украинская армия понесла потери. В воскресенье, 14 февраля трое военнослужащих ВСУ подорвались на мине.

Об этом сообщили в Оперативно-тактическом управлении «Север».

"Сегодня недалеко от населенного пункта Новолуганское, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - указано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Отметим, что новый режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля 2020 года. С этого времени украинская армия потеряла 15 человек убитыми.

Напомним, в субботу, 6 февраля, возле Марьинки трое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Донбасс, ВСУ, Потери, ООС.
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