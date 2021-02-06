Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе

В субботу, 6 февраля, возле Марьинки трое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Фейсбук.

Отмечается, что двое из них погибли от полученных ранений. За жизнь третьего бойца борются медики.

Помимо того, еще один военнослужащий получил огнестрельное ранение возле населенного пункта Пески.

Как отметил в Телеграм-канале журналист Роман Цаплиенко, причиной гибели военнослужащих возле Марьинки стало попадание под артиллерийский обстрел.

"Сегодня, около 16:30, под Донецком погибли двое украинских бойцов. Еще один получил крайне тяжелые ранения, и сейчас врачи пытаются спасти его жизнь. Все трое очень молодые ребята, 96-го и 97-го года рождения. Попали под обстрел "120-ки", - написал он.

Также он напомнил, что с начала 2021 года на Донбассе погибли уже шестеро военнослужащих ВСУ.

"У меня нет сомнений - в России решили закончить играть в перемирие", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 6 февраля возле Торецка и Северодонецка были ранены двое украинских военных. Таким образом в субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными.