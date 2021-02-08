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Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
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Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше

Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф

В последние несколько дней ситуация на Донбассе резко обострилась. Украинская армия снова понесла потери.  

С чем связано как обострение, так и заметная смена риторики украинских властей по кейсу Донбасса? «Телеграф» разбирался в ситуации с помощью аналитика, политолога, кандидата политических наук Олеси Яхно

«В отношении к ситуации на Донбассе, в переговорах с Россией, действительно, наметилась смена вектора со стороны украинской власти. Об этом говорит и глава МВД Арсен Аваков, который достаточно жестко выступает, подчеркивая, что мира нет. У него всегда был такая позиция, он не искал мира в глазах Путина. Более жесткая линия наметилась и в заявления главы украинской стороны в ТКГ Леонида Кравчука, который активно комментировал закрытие каналов холдинга Виктора Медведчука, поведение россиян на переговорах. Более четкой стала вообще позиции Украины – нет фоковщины, сивоховщины. Даже из уст Зеленского звучат более жесткие комментарии касательно темы Донбасса, роли России в происходящем. Всё четче говорится, что Россия не делает никаких шагов для урегулирования конфликта», - подчеркивает Олеся Яхно. 

Олеся Яхно

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Она связывает смену линии поведения украинской власти с тем, что после выборов в США и формирования администрации президента Джо Байдена, более жесткой, судя по прозвучавшим формулировкам, может быть политика США в отношении России. В том числе с помощью ужесточения санкций. 

«Мы видим смену геополитической ситуации. Что позволяет прекратить имитационный характер, когда президент и «слуги» делали вид, что есть мирный процесс, чтобы сохранить мирной риторикой часть избирателей. Которая всё равно ушла в ОПЗЖ, - отмечает аналитик. - К тому же, украинские власти объективно не знали, кто победит на выборах в США. Потому максимально обтекаемо обозначали свое отношения к ситуации на Донбассе, пытались выстроить контакты с Россией. Было бы правильно, если бы появилась четкая, внятная позиция. С помощью которой можно убеждать западных партнеров бить по России, вынуждая ее к деоккупации украинских территорий» 

Владимир Зеленский

Россия же, по словам Олеси Яхно, действует как всегда. Если тот или иной политик, включая руководителя государства, не делает то, что хочет Кремль, включается механизм шантажа. 

«Секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев недавно заявил, что нормы языкового закона, которые недавно вступили в силу в Украине, будут обострять ситуацию и способствовать сепаратизации внутри Украины. Такой себе явный намек. Потом был съезд пропагандистов в Донецке. Явный шантаж, поскольку других способов у РФ нет. Обмен не произошел – гуманитарный шантаж, который подкрепляется военным (обострение ситуации с обстрелами). Россия всегда так делала, уйдя при этом в глухое нежелание продолжать переговоры. И об этом нужно говорить. И внешний фактор (смена власти в США) способствует тому, чтобы у нашего руководства появилась более четкая, согласованная позиция по ситуации на Донбассе и роли в этом россиян. И то, что разными словами, но одинаковые тезисы сейчас озвучивают Данилов, Аваков, Кравчук, Зеленский, дает надежду, что такая позиция формируется», - резюмирует Олеся Яхно. 

Экс-разведчик и волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук подтвердил, что боевики на Донбассе действительно готовятся к наступлению

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Война, Донбасс, Бои, Олеся Яхно.
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