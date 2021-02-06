Обострение на Донбассе: стало известно о двух новых пострадавших бойцах ВСУ

"Режим тишины", введенный на линии фронта в ОРДЛО, не спасает украинскую армию от потерь. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе.

"Сегодня, 6 февраля около 13.00, в результате обстрела противником в районе Торецкого и Северодонеца, получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Также украинской стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Отметим, в пятницу, 5 февраля, российские войска пять раз применили огонь по украинским позициям. В частности, в окрестностях Новомихайловки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, В четверг, 21 января, снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ.