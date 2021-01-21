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Снайпер оккупантов убил бойца ВСУ на Донбассе

Снайпер оккупантов убил бойца ВСУ на Донбассе
Обновлено 23:03 Сегодня Телеграф

В четверг, 21 января, снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что погибший боец служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Подразделениями морской пехоты было предоставлено адекватный ответ с целью принуждения подразделений оккупационных войск к прекращению огня", - сообщается на официальной странице бригады в Facebook, где приносят соболезнования семье погибшего.

Отметим, что по данным пресс-центра ООС в Facebook, с начала суток четверга, 21 января боевики дважды нарушили режим прекращения огня и оба раза в районе Красногорки.

Как сообщал "Телеграф", ранее от пули снайпера боевиков на Донбассе погиб старший солдат Вячеслав Минкин. Бойца ВСУ снайпер боевиков убил в пригороде Авдеевки.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Боевики, Донбасс, Снайперы, Погибшие, ВСУ, Война на Донбассе.
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