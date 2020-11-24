Названо имя бойца, погибшего от пули снайпера под Авдеевкой

Во вторник 24 ноября оккупанты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС. В ходе одного из них вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего.

Как сообщает Фастовский городской совет в Facebook, на Донбассе погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастивчанин, Защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин", - сказано в сообщении.

31-летний Минкин был женат, воспитывал сына. В 2019 был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

В горсовете отмечают, что о дате и месте прощания сообщат позже.

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