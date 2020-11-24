Названо имя бойца, погибшего от пули снайпера под Авдеевкой

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Вторник, 24.11.2020
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22:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во вторник 24 ноября оккупанты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС. В ходе одного из них вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего

Как сообщает Фастовский городской совет в Facebook, на Донбассе погиб старший солдат Вячеслав Минкин. 

"С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастивчанин, Защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин", - сказано в сообщении. 

31-летний Минкин был женат, воспитывал сына. В 2019 был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

В горсовете отмечают, что о дате и месте прощания сообщат позже. 

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине оценили возможность сделки с Россией и обмена Донбасса на Крым.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Фастов, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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