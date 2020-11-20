В Украине оценили возможность сделки с Россией и обмена Донбасса на Крым

Сценарий, при котором Киев и Москва заключат сделку, например, Украина получает Донбасс и компенсации, а в обмен забывает о Крыме - не возможна.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко

"Это исключено. Политики способны на что угодно, но украинское общество никому не позволит этого сделать. У нас, к большому сожалению, в результате развязных действий российской пропаганды в информационном пространстве Украины, а также действий платных и бесплатных идиотов формируется мнение, что все, кто проживает на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, – предатели," - констатировал он.

При этом эксперт отметил, что на самом деле, они заложники, которых не смогла защитить их родная страна. У каждого были свои причины, чтобы остаться. Престарелые родители, отсутствие средств для переезда и т.д.

"Нам и не нужно, чтобы они все приехали сюда, – это будет равноценно отказу от территории. Нам необходимо законами Украины дать четкие ответы каждому жителю оккупированной территории – кого страна считает жертвой оккупации, а кого пособником оккупантов."

Больше о судьбе Крыма и Донбасса, какие ошибки допускает Владимир Зеленский в переговорах с Кремлем, а также может ли Украина вернуть оккупированные территории читайте в материале: Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко