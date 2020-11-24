Вражеский снайпер на Донбассе смертельно ранил бойца ВСУ

На Донбассе оккупанты дважды сорвали режим прекращения огня, вследствие чего украинский военнослужащий получил смертельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на старания военных медиков, жизнь военнослужащего спасти не удалось.

На официальной странице 72-ой ОМБР имени Черных Запорожцев, отмечается, что украинские войска в ответ не стреляли.

"Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого", - отмечается в сообщении.

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