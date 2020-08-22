Зеленский о режиме тишины: Я горжусь этим очень

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что введение режима тишины "это серьезный шаг вперед".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже месяц на Востоке Украины сохраняется "режим тишины" - боевых потерь и ранений нет.

Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня, по крайней мере, уже месяц, как происходит, с плюсами, с минусами, но происходит "режим тишины". Он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет. Я горжусь этим очень. Держу кулаки и действительно, ежедневно мы получаем результат - в течение суток 3-4 раза и каждый раз смотришь - нет военных потерь. И я радуюсь. И верю, что это такой серьезный шаг вперед", - сказал Владимир Зеленский.

Как известно, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.