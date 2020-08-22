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Зеленский о режиме тишины: Я горжусь этим очень

Зеленский о режиме тишины: Я горжусь этим очень
13:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что введение режима тишины "это серьезный шаг вперед".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже месяц на Востоке Украины сохраняется "режим тишины" - боевых потерь и ранений нет.

Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня, по крайней мере, уже месяц, как происходит, с плюсами, с минусами, но происходит "режим тишины". Он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет. Я горжусь этим очень. Держу кулаки и действительно, ежедневно мы получаем результат - в течение суток 3-4 раза и каждый раз смотришь - нет военных потерь. И я радуюсь. И верю, что это такой серьезный шаг вперед", - сказал Владимир Зеленский.

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Как известно, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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