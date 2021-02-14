"Донбасс мы не бросим": Путин отличился резонансным заявлением

Мира на Донбассе Украине не видеть еще долго. Такой вывод можно сделать из последних высказываний Владимира Путина во время встречи с главными редакторами российских СМИ.

Фрагменты беседы, которая состоялась в середине недели, были показаны на пропагандистском канале "Россия-24"

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", — сказал Путин.

В ходе беседы президент Российской Федерации пустился в размышления о людях, которые стоят у него перед глазами. О пострадавших, травмированных и покалеченных детях.

"Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - заявил Владимир Путин, обращаясь к представителями пропагандистских СМИ.

Напомним, в Сети опубликовано видео, снятое еще в 2000-м году на одном из политических ток-шоу на телеканале "НТВ". На нем политолог Лилия Шевцова комментируя результаты президентских выборов, дала прогноз на вечное пребывание Путина на президентском посту.