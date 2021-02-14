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"Путин будет навсегда": в сети припомнили пророческое выступление политолога в 2000 году (видео)

"Путин будет навсегда": в сети припомнили пророческое выступление политолога в 2000 году (видео)
06:17 Сегодня Телеграф

В Сети опубликовано видео, снятое еще в 2000-м году на одном из политических ток-шоу на телеканале "НТВ". На нем политолог Лилия Шевцова комментирует результаты президентских выборов.

 

Вначале она обратилась к кандидатам-конкурентам  Владимира Путина, находящимся в студии. На кадрах присутствуют  лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный режиссер Станислав Говорухин и бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Все они баллотировались в 2000 году на пост президента.

"Без вас он (Владимир Путин. — Ред.) не получил бы своей легитимности, и его выбор — это и ваша заслуга", — подчеркнула Шевцова.

После этого политолог оценила реальные желания электората, выбравшего Владимира Путина:

"Оказывается, 65% этих людей, которые поддерживают его, не хотят продления полномочий президента до 7 лет. То есть они дают ему пока очень условную поддержку, такой кредит выдают, и этот кредит может быть исчерпан в любой момент», — пояснила она.

И напоследок Лилия Шевцова прошлась по тогдашней российской элите, указав на ее роль в победе Путина и их дальнейшие перспективы:

"Это мое печальное наблюдение… Мы сегодня видели лучших представителей нашей политической элиты, и чем они занимались на наших глазах? Мелочной суетой, я так мягко говорю. Так вот, если вы будете продолжать заниматься этим и дальше, Путин будет наше все. И Путин будет навсегда" – отметила политолог.

Напомним, в Кремле опровергли  информацию о вакцинации Путина от коронавируса.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Владимир Путин, Прогнозы, 2000.
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