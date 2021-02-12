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Пятница, 12.02.2021
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Неправильно поняли: в Кремле "дали заднюю" после слов о вакцинации Путина

Неправильно поняли: в Кремле "дали заднюю" после слов о вакцинации Путина
13:13 Сегодня Телеграф

Российские пропагандисты рассказали о возможной вакцинации от коронавируса "Спутником-V" президента России Владимира Путина, но позже эта информация оказалась фейком.

В частности, издание "Коммерсант" написало, что Путин допустил, что привьется в конце лета или в начале осени. Отсрочка вакцинации якобы связана с большим числом предстоящих поездок. При этом российский лидер заявил, что не собирается "обезьянничать" и прививаться перед камерами, как это делал ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.

Но журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опроверг информацию о вакцинации Путина.

"Там говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение и сделает прививку", - цитирует слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин объяснял отказ от вакцинации собственно вакциной тем, что вакцина якобы эффективна только в определенной возрастной группе, и сам Путин в эту группу не входит. Это высказывание выглядит максимально странно, поскольку еще в августе российской вакциной от COVID-19 якобы привился кум президента РФ - Виктор Медведчук. Путину по официальным данным 68 лет, а Медведчуку - 66, потому они, очевидно, входят в одну возрастную группу.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Владимир Путин, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Спутник-V.
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