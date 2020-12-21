Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса.

Соответствующие кадры опубликованы в Телеграм-канале "Раньше всех".

"Байден в прямом эфире поставил прививку от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин не стал прививаться российской вакциной, которую Кремль анонсировал как изобретение для спасения человечества от коронавируса, поскольку та несертифицирована.

Украинский журналист и блогер Алексей Братущак назвал российскую вакцину от коронавируса "очередным фуфломицином".

Также напомним, что депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук съездил в Россию, где договорился о возможном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на харьковском предприятии "Биолек".

А тем временем, вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили в ЕС.