В ЕС одобрили применение первой вакцины от коронавируса: ее цена составит 15,5 евро за дозу

Европейский союз дал добро на применение препарата, который в ближайшее время начнут использовать для вакцинации от вируса COVID-19. Вакцину совместно разработали компании Pfizer и BioNTech.

Прививать европейцев от коронавируса начнут препаратом под названием Comirnaty. Об этом сообщает сайт Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Одна доза этого препарата будет стоить 15,5 евро. Comirnaty признали безопасной и эффективной (95%) вакциной, которая соответствует нужным стандартам качества.

В ЕС планируют начать массовую вакцинацию 27 декабря. В EMA пообещали продолжить сбор данных о безопасности и эффективности препарата Comirnaty.

Напомним, что Украина рассчитывает на посредничество Польши в получении от ЕС вакцины от коронавируса.