Путин отказывается испытывать на себе «Спутник V», потому что вакцина не сертифицирована

Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины "Спутник V" - невозможно.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:

"Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".

Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, "это невозможно".

"Президент не может использовать несертифицированную вакцину", - отметил Песков.

По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась.

Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины "Спутник V", люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину "Спутник V" передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения.