Медики заразились COVID-19 после прививки вакциной Спутник V

В России коронавирус снова сразил людей, привитых хваленной вакциной "Спутник V". На этот раз заболело три медика из Алтайского края.

Об этом сообщают российские СМИ.

Российские работники здравоохранения начали массово получать прививки от коронавируса с сентября, среди них и 42 медика из Алтайского края. При этом, по словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, за сутки до первой прививки все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Хотя это и не является обязательным. Результаты были отрицательными.

Тем не менее, вскоре трое врачей заболели коронавирусной инфекцией. Но это, настаивает Передалова, вполне возможно, так как "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

На данный момент медики уже здоровы, и им планируют сделать и вторую прививку, так как вакцина «Спутник V» вводится в два этапа с интервалом в 21 день.

Как сообщал "Телеграф", после вакцинации российской вакциной в ходе клинических испытаний COVID-19 болели добровольцы, получившие привики. Среди них и руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг.