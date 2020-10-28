У добровольцев выявили коронавирус: в России сделали признание о вакцине "Спутник V"

Часть участников испытаний российской вакцины "Спутник V" против коронавируса заболели COVID-19.

Об этом "РИА Новости" сообщают со ссылкой на центр "Гамалеи", где и разработали данный медицинский препарат.

Сколько именно человек заразилось не уточняется. Но известно, что в завершающем этапе клинических испытаний участвует 40 тыс. добровольцев. Кроме того директор центра Александр Гинцбург настаивает, что заболеть могли как раз те люди, которые получили плацебо, а не вакцину. Таких было 25% участников.

В центре пояснили, что использовали и вакцину, и плацебо, чтобы "сравнить эпидемиологическую эффективность". А узнать, чем именно их пытались защитить от COVID-19, участники могут только после окончания исследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в числе добровольцев, на которых испытывается вакцина, был заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг. И у него тоже диагностирован коронавирус.

При этом кроме россиян мало кто верит в эффективность их вакцины. К примеру, немецкие специалисты отметили, что испытания "Спутник V" и любой другой вакцины нужно проводить с предельной осторожностью, и назвали одобрение российского препарата "экспериментом на людях с высоким риском".